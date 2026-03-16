Durante una causa giudiziaria legata alla società spagnola produttrice del musical “Ballo ballo”, è emerso che Raffaella Carrà aveva un figlio adottivo di nome Gian Luca Pelloni Bulzoni, che si presenta come suo erede. La scoperta ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, creando un nuovo capitolo nella vicenda legata alla figura della cantante. La rivelazione ha avuto rilievo nel corso del procedimento legale in corso.

Colpo di scena durante una causa giudiziaria che ha visto al centro la società spagnola che ha prodotto il musical teatrale “Ballo ballo”. È emerso infatti dal carteggio legale, come riporta il Corriere della Sera Roma, che non solo Raffaella Carrà, morta nel 2021, aveva un figlio adottivo segreto, ma che è anche l’unico erede legittimo del patrimonio dell’artista tra diritti d’immagine e d’autore. Il nome emerso è quello dell’ex collaboratore Gian Luca Pelloni Bulzoni, nato nel 1964, che oggi dirige la Arcoiris edizioni musicali. Pelloni Bulzoni infatti, è stato per molto tempo segretario personale e manager di Raffaella Carrà ed era certamente tra le persone più vicine e care all’artista con cui condivideva frequentazione personale e gestione degli impegni lavorativi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Spunta il figlio segreto adottivo ed erede di Raffaella Carrà, chi è Gian Luca Pelloni Bulzoni

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