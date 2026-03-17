Gian Luca Pelloni Bulzoni, nato a Ferrara nel 1964 e residente a Roma, è il figlio adottivo e erede di Raffaella Carrà. La donna, considerata la figura più iconica della televisione italiana, si affidava completamente a lui. Pelloni Bulzoni è conosciuto per essere legato da un rapporto di fiducia con la showgirl, che ha sempre avuto un ruolo importante nella sua vita.

Il suo nome è Gian Luca Pelloni Bulzoni, nato a Ferrara nel 1964 e residente a Roma, ed è il figlio adottivo (nonché erede) della donna più famosa della tv italiana: Raffaella Carrà. Un dettaglio inatteso, emerso da un contenzioso giudiziario, che riaccende l’attenzione sulla vita privata della showgirl, scomparsa il 5 luglio 2021. Chi è il figlio adottivo Pelloni Bulzoni nella capitale dirige Arcoiris Edizioni Musicali, di cui è titolare, ed è stato per anni segretario personale e manager della Carrà, una delle persone a lei più vicine negli ultimi anni della sua vita. Secondo quanto riportato nelle carte di una recente vicenda legale, l’artista sarebbe l'unico erede legittimo del suo patrimonio e dei diritti legati al nome, alla voce e all’immagine della cantante e conduttrice. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Gian Luca Pelloni Bulzoni, chi è il figlio adottivo di Raffaella Carrà (ed erede universale): «Di lui si fidava ciecamente»

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