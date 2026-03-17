Perché Pinocchio continua a parlare agli studenti di oggi

Nel 2026 si celebreranno i duecento anni dalla nascita di Carlo Collodi. Pinocchio, il personaggio creato dallo scrittore, continua a essere oggetto di discussione tra gli studenti di oggi. La figura del burattino si mantiene presente nelle scuole e nelle conversazioni, dimostrando come le sue storie siano ancora attuali e condivise. La ricorrenza si inserisce nel percorso di studio dedicato alla letteratura italiana dell’Ottocento.

inviato dall'insegnante Antonino Favara - Nel 2026 ricorrono i duecento anni dalla nascita di Carlo Collodi. Per molti insegnanti il suo nome è legato a uno dei libri che prima o poi entrano nelle classi: Le avventure di Pinocchio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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