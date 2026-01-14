teatro studio parlare di pace agli studenti

Il Teatro Studio presenta un progetto dedicato alla riflessione sulla pace, in occasione della Festa della Toscana. Attraverso l’iniziativa ‘La realtà del teatro (il teatro della realtà)’, realizzata con il sostegno della Regione e di Cesvot, si propone agli studenti un percorso di approfondimento sul ruolo del teatro come strumento di dialogo e comprensione. Un’occasione per confrontarsi con temi fondamentali in modo diretto e autentico.

Tra palco e realtà. Tema della Festa della Toscana è la pace. Teatro Studio ha realizzato un progetto finanziato dalla Regione e da Cesvot dal titolo ’La realtà del teatro (il teatro della realtà)’. Scenari delle ultime cronache sono le guerre e la risposta che può offrire il teatro, nelle sue varie declinazioni è da ritenersi non solo utile ed efficace, ma necessaria. Il teatro non è finzione, ma realtà, la realtà dell’esserci fisicamente, la realtà del racconto anche quando questo si presenti in forma di fiaba o di parabola, la realtà dell’impegno, del guardarsi, del parlarsi, dell’incontrarsi: la realtà del corpo, dei corpi, quello degli attori e quello del pubblico che gli sta davanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

