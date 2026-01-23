Elena Biaggioni spiega perché la riformulazione del testo presentata in Senato è sostanziale E perché invece e al di là della legge parlare di consenso è importantissimo | un invito agli uomini a uscire per sempre dalla bolla del dubbio

Elena Biaggioni analizza la recente riformulazione del testo in Senato, evidenziando la sua sostanziale differenza rispetto alla versione precedente. Oltre alla legge, sottolinea l’importanza di discutere il consenso come elemento fondamentale, invitando gli uomini a superare definitivamente il dubbio e a riconoscere il valore di un rapporto caratterizzato da volontà libera e consapevole.

L a legge approvata alla Camera grazie a un accordo bipartisan e trasmessa al Senato, il cosiddetto ddl stupri, era stata celebrata proprio per il riferimento esplicito alla necessità di un “consenso libero e attuale” perché un rapporto sessuale non sia considerato stupro. «La motivazione per cui si era scelto di modificare la legge era proprio l’introduzione di questo concetto. E invece, così, cambia tutto l’effetto». Elena Biaggioni, avvocata della Rete Avvocate D.i.Re Donne in Rete contro la violenza non dovete chiederlo, commenta così la svolta, avvenuta ieri in Seneto. Dopo le polemiche e divisioni che ha suscitato nel suo Partito, la senatrice del Carroccio e presidente della commissione Giustizia Giulia Bongiorno ha presentato il testo riformulato del ddl. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Ddl stupri, Bongiorno presenta una riformulazione del testo: via la parola "consenso"La commissione Giustizia del Senato sta valutando una nuova versione del disegno di legge sulla violenza sessuale, presentata dalla senatrice Giulia Bongiorno.

