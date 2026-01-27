Il Giorno della Memoria, celebrato il 27 gennaio, è un’occasione per riflettere sulle vittime dell’Olocausto. Questa ricorrenza internazionale ricorda il genocidio di milioni di ebrei e altre minoranze durante la Seconda Guerra Mondiale, sottolineando l’importanza della memoria storica e della prevenzione di simili tragedie future.

Ogni anno, il 27 gennaio, il mondo si ferma per ricordare. Questa data segna il Giorno della Memoria, una ricorrenza internazionale dedicata alle vittime dell’Olocausto, il genocidio che ha portato allo sterminio di milioni di ebrei e altre minoranze durante la Seconda Guerra Mondiale. La scelta di questa data non è casuale. Il 27 gennaio 1945, le truppe sovietiche dell’Armata Rossa raggiunsero la città polacca di O?wi?cim e aprirono i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz. Quel giorno, i soldati del maresciallo Ivan Konev trovarono i prigionieri sopravvissuti e scoprirono l’orrore che si era consumato in quel luogo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - "Mai più": perché celebriamo il Giorno della Memoria, dedicato alle vittime dell'Olocausto

A Baronissi, in occasione della Giornata della Memoria, si realizza un Albero della Memoria dedicato alle vittime dell’Olocausto.

A Baronissi nasce l’Albero della Memoria, un simbolo dedicato a ricordare le vittime dell’Olocausto.

Focus. . Oggi celebriamo il Giorno della Memoria che cade nell'anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz. Queste immagini ci aiutano a ricordare uno dei momenti più bui della storia dell'Umanità e la memoria ci insegna a non tornare - facebook.com facebook