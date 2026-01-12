Referendum confermativo sulla Giustizia | si vota il 22 e il 23 marzo Ecco perché non servirà il quorum

Il 22 e 23 marzo si terrà il referendum confermativo sulla riforma della giustizia, che riguarda la separazione delle carriere dei magistrati. La consultazione, annunciata dalla premier Meloni, si svolge senza la richiesta del quorum, rendendo il voto valido indipendentemente dal numero di partecipanti. Di seguito, vengono illustrate le principali ragioni di questa scelta e le conseguenze per il sistema giudiziario italiano.

Come preannunciato dalla premier Giorgia Meloni in occasione della conferenza stampa di inizio anno, il Consiglio dei ministri ha fissato per il 22 e 23 marzo le date in cui si svolgerà il Referendum confermativo della riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere dei magistrati. Una data che per l’esecutivo segna un compromesso tra il primo marzo, caldeggiata dalla maggioranza, e il mese di aprile auspicato dall’opposizione. Ma è una data che comunque scontenta i comitati per il No. Francesco Greco, presidente del Consiglio nazionale forense, esprime “soddisfazione per la decisione del Consiglio dei ministri di fissare al 22 e 23 marzo il Referendum sulla separazione delle carriere”, definendolo “un passaggio rilevante che affida ai cittadini una scelta di grande importanza per la giustizia” e auspicando “una partecipazione ampia e consapevole: quale che sia l’esito, è fondamentale che una riforma di questa portata nasca da chiara condivisione democratica”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

