San Valentino da chef Cannavacciuolo a Villa Crespi costa più di 3mila euro

Per festeggiare San Valentino a Villa Crespi, preparatevi a spendere più di 3.000 euro. Il ristorante di chef Cannavacciuolo è uno dei più esclusivi, e prenotare non è così semplice come chiamare e basta. Per vivere questa serata speciale, bisogna comunque prenotare con largo anticipo e accettare i prezzi elevati.

Volete portare la vostra dolce metà a cena a Villa Crespi per festeggiare San Valentino?Non è così semplice come sembra: essendo un ristorante molto esclusivo, non è sufficiente fare una telefonata e prenotare la cena come in un qualunque altro locale.

