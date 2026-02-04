Sarah Pidgeon si mostra finalmente soddisfatta del suo nuovo look. Dopo aver affrontato qualche critica e aver fatto alcuni aggiustamenti, l’attrice sfoggia un “Nineties Blonde” che ora le piace. La pressione si faceva sentire, soprattutto dopo aver accettato il ruolo di Carolyn Bessette-Kennedy in American Love Story. In un’intervista a Marie Claire USA, Pidgeon ha confessato di aver sentito molto peso addosso, ma ora sembra aver trovato la sua strada.

I n una recente intervista rilasciata al magazine Marie Claire USA, l’attrice Sarah Pidgeon ha confessato di avere avvertito su di sé una fortissima pressione da quando ha accettato l’oneroso incarico di interpretare Carolyn Bessette-Kennedy per la serie American Love Story. Tra le altre cose, le pressioni hanno riguardato anche il colore capelli, un biondo mechato iconico, che doveva essere del tutto simile al tono luminoso e variegato di Carolyn, icona di bellezza e di stile tragicamente scomparsa in un incidente aereo insieme al marito John F. Kennedy (era il 16 luglio 1999). “American Love Story”, il ritratto di Carolyn Bessette non regge il confronto con la realtà X Il biondo di Carolyne Bessette, ricreato su Sarah Pidgeon. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ci è voluto qualche aggiustamento e non poche critiche, comprese quelle dell'ex colorist di fiducia proprio della socialite anni '90. Ma ora, Sarah Pidgeon, sfoggia un perfetto "Nineties Blonde"

