Uomini e donne la differenza di salari è ancora troppo alta Solo le dirigenti guadagnano di più

Le differenze di salario tra uomini e donne restano alte, soprattutto tra le donne che ricoprono ruoli di vertice. Le dirigenti guadagnano di più, mentre le altre lavoratrici continuano a percepire salari più bassi. La disparità di retribuzioni si mantiene stabile, e il lavoro diventa sempre più precario, aggravando la situazione.

C'é ancora troppa disparità tra le retribuzioni di uomini e donne e il lavoro sta cambiando diventando sempre più precario. É quanto emerge dal dossier dalla Uil del Lazio e dell’Eures “Le disparità retributive di genere nella città metropolitana di Roma e nelle province del Lazio”. I dati Nel.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Nonostante oltre venti anni di iniziative e impegno, la parità di genere nell’Unione europea procede a ritmo lento.

I dati Inps evidenziano come i salari italiani, pur aumentando nominalmente, non riescano a tenere il passo con l’inflazione, causando una stagnazione dei salari reali.

