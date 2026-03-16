Esonero Nicola è finita | Cremonese pronta a scegliere il sostituto i nomi

La Cremonese ha subito una sconfitta in casa contro la Fiorentina e questa vittoria potrebbe portare all’esonero di Davide Nicola. La società è pronta a decidere chi sarà il suo sostituto, con i nomi già sul tavolo. La squadra si trova attualmente in penultima posizione in classifica e la decisione dovrebbe essere presa a breve.

Il ko interno della Cremonese contro la Fiorentina potrebbe costare caro a Davide Nicola con la dirigenza chiamata a prendere una decisione a stretto giro di posta per provare a cambiare una situazione che ha portato la squadra terzultima in classifica. Cremonese, Nicola verso l’esonero: i possibili sostituti (Ansa Foto) – calciomercato.it L’ultima vittoria della Cremonese risale allo scorso 7 dicembre con i grigiorossi che batterono il Lecce per 2-0 in un momento che vedeva la squadra di Davide Nicola a metà classifica in Serie A. Nelle successive 14 giornate sono arrivati solamente 4 pareggi per i grigiorossi che li hanno fatti sprofondare al terzultimo posto in classifica a tre punti di distanza dal Lecce quartultimo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Esonero Nicola, è finita: Cremonese pronta a scegliere il sostituto, i nomi Articoli correlati Cremonese, Nicola a rischio esonero? Giacchetta fa chiarezza: «Non pensiamo in negativo»Mercato Como, tutti pazzi per Perrone! Pronto il duello tra due big della Serie A Calciomercato Inter, cambia il futuro di Sommer? Il club prepara... Leggi anche: Cremonese nel caos: cosa è successo e perché ora Davide Nicola è a rischio esonero Nicola dopo Roma-Cremonese 3-0 | Conferenza stampa post partita Una selezione di notizie su Esonero Nicola Temi più discussi: David, futuro alla Juve in bilico: torna in Ligue 1? Boga può restare; Serie A, un'altra panchina è pronta a saltare: parte la caccia al sostituto | Giampaolo in pole position; Ultim'ora - Sta per saltare un'altra panchina in Serie A, contattati Giampaolo e Gotti; Cremonese, riflessioni in corso su Nicola: due ex Lecce in caso di esonero. Esonero Nicola, la Cremonese pronta a voltare paginaCon la squadra in caduta libera, la posizione di Nicola è diventata sempre più fragile. La dirigenza grigiorossa ha iniziato a valutare diverse alternative per la panchina, con i nomi di Luca Gotti, ... bisignanoinrete.com Cremonese, riflessioni in corso su Nicola: due ex Lecce in caso di esonero?8$>?u0015??$E&?Yu0010Mu0011????u0016`Nu0005?l? ??.??u0018?t?u0005Qu0006?yu001e8X? u000eX???n?0'ku0002?TT????=??u0002u001d ?>?u0007u0005?h????CyK? [?J?)?f?d??????~u0003???9?u000b5L?3?u0016u000b?u??p ... calciolecce.it #Nicola a rischio esonero dalla #Cremonese La risposta di #Giacchetta prima della #Fiorentina x.com Sampdoria, dopo l'esonero arriva la maxi squalifica per Foti e Gregucci - facebook.com facebook