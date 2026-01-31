Il Pisa perde ancora in casa contro il Sassuolo e si avvicina sempre di più alla zona retrocessione. La squadra non vince da più di un mese e il tecnico Gilardino rischia l’esonero. Nei prossimi giorni si farà il nome del possibile sostituto, mentre la squadra cerca di reagire per uscire dalla crisi.

I toscani finiscono ko in casa col Sassuolo e restano ultimi: l’ultima vittoria è del 7 novembre e ora il mister è in bilico Il Pisa crolla nuovamente. Contro il Sassuolo in questa prima gara del sabato della 23esima giornata di Serie A è arrivato un ko molto pesante, di nuovo in casa. I neroverdi fanno bottino pieno all’Arena Garibaldi grazie a dei gol alcuni belli e altri rocamboleschi. Il primo di Mimmo Berardi è una vera e propria perla, per giunta con il destro. Il raddoppio è stata un’autorete di Caracciolo un po’ sfortunata, comunque un errore del difensore dei toscani. La squadra di Gilardino, squalificato e non in panchina, l’ha riaperta con Aebischer ma non è bastato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Pisa sempre più giù, Gilardino a rischio esonero: i nomi per sostituirlo. Ci sono due suggestioni

Dopo tre sconfitte consecutive, il Pisa di Gilardino si trova sotto pressione, con il tecnico nerazzurro a rischio esonero.

