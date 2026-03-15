Teo Mammucari attacca Peppe Iodice a Domenica In | Due domande e mandalo via

Durante una puntata di Domenica In, Teo Mammucari ha interrotto l'intervento di Peppe Iodice, commentando in modo severo la sua performance. Senza aver visto il film di riferimento, Mammucari ha detto che lo spettacolo era imbarazzante e che non faceva ridere, chiedendo di allontanarlo subito. La discussione si è svolta in modo diretto e senza mezzi termini.

Teo Mammucari interrompe l'ospitata di Peppe Iodice a Domenica In e senza aver visto il film attacca: "È imbarazzante, non fa ridere, tre minuti e caccialo via". Il comico napoletano resta interdetto e chiede: "Ma stai scherzando?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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