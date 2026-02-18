Peppe Barra si è commosso di fronte alle fiamme che hanno distrutto il teatro Sannazaro, un luogo caro alla sua vita e alla cultura napoletana. L’attore e musicista, che ha mosso i primi passi proprio in quel teatro prima del 1970, si è espresso con voce spezzata: “Ho passato tutta la vita lì”, ha detto, aggiungendo che il teatro deve essere ricostruito subito. Il Sannazaro, simbolo della tradizione teatrale napoletana, rappresenta per Barra un ricordo vivo e un patrimonio da recuperare immediatamente.

Napoli, 18 febbraio 2026 – Maestro Peppe Barra, di fronte alle fiamme che hanno devastato il teatro Sannazaro, quali sentimenti prova come napoletano e come custode della tradizione teatrale popolare? "E che sentimento può sentire un artista che ha lavorato nel Sannazaro per tutta la sua vita? Io ho 81 anni, i miei primi passi li ho fatti in quel teatro, anche prima dell’arrivo di Luisa Conte, che lo acquistò verso il 1970. Quando ero bambino, la mia insegnante di recitazione ci portava a fare degli spettacolini su quel palcoscenico. Un’emozione indelebile. Per cui, come posso rispondere alla sua domanda? Il dolore che provo è veramente intenso, è profondo, è un dolore fisico che impatta sulla mia memoria di uomo e artista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il dolore di Peppe Barra per il teatro Sannazaro: “Ho passato tutta la vita lì. Va ricostruito subito”

Incendio al Sannazaro di Napoli, Peppe Barra: “Una spada nel cuore, quel teatro era luce”L’incendio al teatro Sannazaro di Napoli ha provocato una perdita dolorosa per Peppe Barra, che definisce il rogo come una ferita profonda.

Peppe Barra e il viaggio onirico di Bubù, Babà, BebèDal 20 al 25 gennaio 2026, alla Sala Umberto di Roma, si tiene lo spettacolo teatrale

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.