Pensioni l’allarme della Cgil | rischio 55mila esodati dal 2027 per l’aumento dei requisiti

Con l’aumento dei requisiti pensionistici legato alla speranza di vita, dal 2027 potrebbero verificarsi circa 55.000 esodati senza reddito né pensione. La Cgil segnala un possibile aumento di lavoratori in difficoltà, a causa di un meccanismo automatico che potrebbe lasciare senza tutela numerose persone. È importante monitorare le eventuali modifiche normative e adottare politiche di sostegno adeguate.

L’ adeguamento automatico dei requisiti pensionistici alla speranza di vita rischia di lasciare per mesi, a partire dal primo gennaio 202 7, migliaia di lavoratori senza reddito e senza pensione. A lanciare l’allarme sul rischio concreto di una nuova generazione di esodati è la Cgil. Secondo il sindacato, c’è una platea di persone che negli ultimi anni ha lasciato il lavoro aderendo a strumenti di uscita anticipata – isopensione, contratti di espansione e fondi di solidarietà bilaterali – sulla base di regole che oggi vengono modificate a posteriori e che, con lo spostamento in avanti dell’età pensionabile, finirebbe col trovarsi per mesi senza reddito. 🔗 Leggi su Lapresse.it

