Pensioni rischio 55mila nuovi esodati con l’aumento dei requisiti dal 2027

Dal 2027, con l’aumento dei requisiti per la pensione, oltre 55mila lavoratori che avevano usufruito di misure di uscita anticipata potrebbero trovarsi senza reddito e senza contribuzione. Questo cambiamento rappresenta una sfida importante per chi si avvicina all’età pensionabile e necessita di pianificare attentamente il proprio futuro previdenziale. È fondamentale conoscere le nuove normative e valutare le possibili soluzioni.

Sono oltre 55mila i lavoratori che avendo aderito a misure di uscita anticipata dal lavoro rischiano, a partire dal 1° gennaio 2027, di ritrovarsi senza reddito e senza contribuzione a causa dell’adeguamento automatico alla speranza di vita introdotto dalla legge di Bilancio e dall’aggiornamento dei requisiti pensionistici previsto dall’ultimo aggiornamento del rapporto della Ragioneria generale dello Stato. Con i requisiti pensionistici che continuano a spostarsi in avanti, si rischia una nuova platea di esodati, secondo la Cgil che stima gli effetti della legge di Bilancio (dal 1° gennaio 2027 è previsto un incremento di 1 mese dei requisiti pensionistici e dal 1° gennaio 2028 è previsto un ulteriore incremento di 2 mesi per un totale di 3 mesi a decorrere dal 2029), e dell’adeguamento ale aspettative di vita contenuto nelle tabelle dell’ultimo Rapporto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ( dal 1° gennaio 2029 è previsto un incremento di 3 mesi e dal 2031 di ulteriori 2 mesi), rispetto ai soli due mesi precedentemente previsti per il biennio 2029 - 2030. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

La Cgil avverte di un possibile incremento di circa 55.

L’allarme della Cgil segnala l’aggravarsi delle condizioni dei lavoratori, con circa 55 mila nuovi esodati a causa dell’aumento dei requisiti pensionistici.

