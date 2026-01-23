Pensioni nuove età di uscita dal lavoro | a quanti anni si va nel 2026 e le novità dal 2027

Nel 2026, l’età di uscita dal lavoro subirà variazioni legate alle nuove norme della legge di Bilancio, che prevedono un aumento graduale e l’abolizione di alcune misure precedenti. Queste novità influenzeranno i requisiti pensionistici, con effetti specifici a partire dal 2027. In questa introduzione, analizzeremo le principali modifiche e le date di riferimento per capire come cambieranno le condizioni di pensionamento nei prossimi anni.

Pensioni, con la legge di Bilancio approvata alla fine dello scorso dicembre aumenta gradualmente l'età di uscita e viene sancito lo stop ad alcune misure per smettere di lavorare in anticipo. Ma la stretta scatterà dal 2027. Per il 2026 i requisiti per il pensionamento non cambieranno: 67 anni di età e 20 di contributi per quella di vecchiaia e 42 anni e 10 mesi di contributi per quella di anzianità per gli uomini (41 anni e 10 mesi per le donne). I nuovi requisiti per la pensione Per i lavoratori che hanno contribuzione antecedente al 1° gennaio 1996, a partire dal 2027 è previsto il graduale innalzamento dei requisiti di accesso al pensionamento con l'aumento di un mese. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Il maxi-emendamento alla Manovra introduce importanti modifiche alle pensioni e al TFR, con particolare attenzione ai giovani e alle tempistiche di uscita dal mondo del lavoro.

Le novità sulle pensioni per il 2026 prevedono un aumento dell'età pensionabile e nuove opportunità per anticipare l'uscita dal lavoro.

