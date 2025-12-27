Pensioni dal 2026 torna la legge Fornero piena Sempre più difficile uscire prima dal mondo del lavoro Ecco requisiti età e contributi necessari

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 27 dicembre 2026 – Con la  manovra 2026 il capitolo pensioni cambia pelle: non vengono prorogate Quota 103 e Opzione Donna (salvo diritti già maturati entro il 2025), e la “flessibilità” residua si concentra soprattutto su due strumenti: Ape sociale e Quota 41 per lavoratori precoci. Ma attenzione: per i precoci, dal 2027 e dal 2028 il requisito contributivo si allunga, agganciandosi di nuovo alla dinamica della speranza di vita. Manovra, ecco i provvedimenti principali della Legge di Bilancio 2026 INFOGRAFICA Il risultato è un sistema che, per chi punta a uscire prima, diventa più “selettivo”: tutela chi è in condizioni di fragilità o svolge lavori pesanti, mentre riduce gli spazi per chi cercava un’uscita anticipata “generalista” (come avveniva con Quota 103) o “di genere” (Opzione Donna). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

pensioni dal 2026 torna la legge fornero piena sempre pi249 difficile uscire prima dal mondo del lavoro ecco requisiti et224 e contributi necessari

© Quotidiano.net - Pensioni, dal 2026 torna la legge Fornero "piena". Sempre più difficile uscire prima dal mondo del lavoro. Ecco requisiti, età e contributi necessari

Leggi anche: Pensioni Anticipate 2026: come riscattare 5 anni di contributi e uscire prima dal lavoro

Leggi anche: Pensioni, dal 2027 un mese in più per uscire dal lavoro: ecco le categorie in attesa di entrare nell'elenco

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Manovra 2026, dietrofront del governo sulle pensioni e il riscatto della laurea; Il pasticcio sulle pensioni nella legge di Bilancio; Pensioni, fisco, lavoro: tutto quello che è entrato in manovra e che cambierà dal 2026; Riforma delle pensioni nella manovra 2026, come cambiano le finestre per lasciare il lavoro? Dalle uscite anticipate ai contributi, cosa sapere.

pensioni 2026 torna leggePensioni, dal 2026 torna la legge Fornero "piena". Sempre più difficile uscire prima dal mondo del lavoro. Ecco requisiti, età e contributi necessari - Con la manovra 2026 il capitolo pensioni cambia pelle: non vengono prorogate Quota 103 e Opzione Donna (salvo diritti già maturati entro il 2025), e la “flessibilità” residua si concentra soprattutto ... msn.com

pensioni 2026 torna leggeCome andare in pensione prima nel 2026, tutti i modi e le nuove regole - Confermati i requisiti per andare via dal lavoro, ma dal 2027 prima stretta in arrivo. quifinanza.it

pensioni 2026 torna leggePensione 2026, cosa cambia e chi può uscire prima: stop opzione donna, ma restano altre vie di uscita. Requisiti e condizioni - La pensione di vecchiaia è confermata a 67 anni, con un minimo di 20 anni di contributi. msn.com

UFFICIALE PENSIONI ? AUMENTO 2026 ? Ecco QUANTO AUMENTANO da GENNAIO IMPORTI RIVALUTAZIONE

Video UFFICIALE PENSIONI ? AUMENTO 2026 ? Ecco QUANTO AUMENTANO da GENNAIO IMPORTI RIVALUTAZIONE

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.