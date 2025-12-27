Roma, 27 dicembre 2026 – Con la manovra 2026 il capitolo pensioni cambia pelle: non vengono prorogate Quota 103 e Opzione Donna (salvo diritti già maturati entro il 2025), e la “flessibilità” residua si concentra soprattutto su due strumenti: Ape sociale e Quota 41 per lavoratori precoci. Ma attenzione: per i precoci, dal 2027 e dal 2028 il requisito contributivo si allunga, agganciandosi di nuovo alla dinamica della speranza di vita. Manovra, ecco i provvedimenti principali della Legge di Bilancio 2026 INFOGRAFICA Il risultato è un sistema che, per chi punta a uscire prima, diventa più “selettivo”: tutela chi è in condizioni di fragilità o svolge lavori pesanti, mentre riduce gli spazi per chi cercava un’uscita anticipata “generalista” (come avveniva con Quota 103) o “di genere” (Opzione Donna). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pensioni, dal 2026 torna la legge Fornero "piena". Sempre più difficile uscire prima dal mondo del lavoro. Ecco requisiti, età e contributi necessari

Leggi anche: Pensioni Anticipate 2026: come riscattare 5 anni di contributi e uscire prima dal lavoro

Leggi anche: Pensioni, dal 2027 un mese in più per uscire dal lavoro: ecco le categorie in attesa di entrare nell'elenco

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Manovra 2026, dietrofront del governo sulle pensioni e il riscatto della laurea; Il pasticcio sulle pensioni nella legge di Bilancio; Pensioni, fisco, lavoro: tutto quello che è entrato in manovra e che cambierà dal 2026; Riforma delle pensioni nella manovra 2026, come cambiano le finestre per lasciare il lavoro? Dalle uscite anticipate ai contributi, cosa sapere.

Pensioni, dal 2026 torna la legge Fornero "piena". Sempre più difficile uscire prima dal mondo del lavoro. Ecco requisiti, età e contributi necessari - Con la manovra 2026 il capitolo pensioni cambia pelle: non vengono prorogate Quota 103 e Opzione Donna (salvo diritti già maturati entro il 2025), e la “flessibilità” residua si concentra soprattutto ... msn.com