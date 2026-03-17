È stata resa ufficiale la stretta sulle pensioni con l’introduzione di nuovi requisiti di accesso, che si applicano a chi desidera lasciare il lavoro. La circolare Inps 282026 ha chiarito chi sono i beneficiari delle nuove misure, confermando anche l’aumento graduale delle soglie di età legate all’incremento della speranza di vita. La normativa entrerà in vigore con le modalità definite nella legge di bilancio.

Nuovi requisiti per lasciare il lavoro. La stretta sulle pensioni prevista con l’incremento della speranza di vita e confermata, anche se scaglionata, dalla Manovra, è ora ufficiale, con la circolare Inps 282026 che fornisce tutte le indicazioni sui destinatari delle nuove misure. La circolare permette anche di individuare i soggetti esclusi dall’adeguamento dei requisiti per il pensionamento nel biennio 2027-2028. Dopo l’intervento in Manovra è stato confermato l’incremento complessivo di tre mesi, ma è stato scaglionato: il primo mese di aumento scatterà nel 2027 e gli ulteriori due nel 2028. Vediamo quali sono i nuovi requisiti per la pensione e chi è escluso dalla stretta. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Pensioni, la stretta è ufficiale: i nuovi requisiti per lasciare il lavoro e chi evita l’aumento

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