Circa 15.000 pensionati italiani riceveranno una riduzione di circa 1.000 euro sulla pensione di aprile 2026. La misura riguarda coloro che beneficiano di pensioni di anzianità e anticipata. La riduzione deriva da un meccanismo di recupero delle somme erogate in eccesso in precedenti periodi. La variazione interesserà i pagamenti previsti per il prossimo mese e sarà visibile negli importi netti.

Circa 15.000 pensionati italiani stanno per subire un taglio significativo sulla pensione di aprile 2026, fino a circa 1.000 euro in alcuni casi. Non si tratta di una nuova misura governativa o di un ricalcolo previdenziale, bensì del recupero di un indebito causato da un errore procedurale dell'Inps emerso durante le verifiche fiscali sui conguagli relativi all’anno 2025. Nei mesi di gennaio e febbraio 2026, l’INPS (in qualità di sostituto d’imposta) ha effettuato i controlli periodici sulle ritenute IRPEF applicate nel 2025. ge:kolumbus:liberoquotidiano:46746301 Successivamente, prima dell’emissione della Certificazione Unica 2026, è stato rilevato un ulteriore errore: a una platea di circa 15. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pensioni di aprile, chi avrà 1.000 euro in meno: scatta il "recupero"

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