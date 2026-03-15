Scadenza 30 aprile 2026 | sgravio 1% e 50.000 euro
Entro il 30 aprile 2026 le aziende private possono presentare la richiesta per ottenere uno sgravio dell’1% sui contributi previdenziali, legato alla parità di genere. Questa agevolazione permette di usufruire di uno sconto fino a 50.000 euro sui contributi dovuti. La misura riguarda le imprese che intendono approfittare di questa opportunità prima della scadenza prevista.
Entro il 30 aprile 2026 scade la finestra temporale per richiedere l’esonero contributivo legato alla parità di genere, un meccanismo che permette alle aziende private di ottenere uno sgravio dell’1% sui contributi previdenziali a proprio carico. Per accedere al beneficio è necessario aver conseguito fisicamente la certificazione della parità entro il 31 dicembre dello stesso anno, con un tetto massimo di risparmio pari a 50.000 euro annui per ciascuna impresa ammissibile. L’iter burocratico richiede l’accesso al portale delle agevolazioni INPS mediante credenziali digitali come SPID o CIE, selezionando specificamente il modulo dedicato e indicando l’anno di riferimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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