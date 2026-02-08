Pensioni | taglio Irpef da marzo fino a 440 euro l’anno per chi supera i 50mila euro di reddito

A partire da marzo, le pensioni aumenteranno grazie al taglio dell’Irpef introdotto con la legge di bilancio. Chi ha un reddito superiore ai 50mila euro potrà ricevere fino a 440 euro in più all’anno. L’Inps ha confermato l’incremento, che interessa milioni di pensionati.

L’Inps ha annunciato un incremento delle pensioni a partire dal mese di marzo, una misura resa possibile dal taglio dell’Irpef approvato nella recente legge di bilancio. Si tratta di una boccata d’ossigeno, seppur modesta, per i pensionati italiani, con benefici che si estenderanno a coloro che percepiscono redditi compresi tra i 28.000 e i 200.000 euro annui. L’ente previdenziale ha già avviato le procedure operative per garantire l’applicazione di questa riduzione della pressione fiscale, che abbassa la seconda aliquota dal 35% al 33%. L’impatto di questa manovra, sebbene non rivoluzionario, si farà sentire sui cedolini di marzo, portando con sé una sorpresa positiva per molti beneficiari.🔗 Leggi su Ameve.eu

Da marzo, molti pensionati vedranno un assegno più grande grazie al taglio dell’Irpef approvato nella legge di bilancio.

La Manovra 2026 presenta diverse novità che riguardano pensioni anticipate, riduzioni fiscali, rottamazione delle cartelle e agevolazioni sulla casa senza Isee fino a 200.

