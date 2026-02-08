Pensioni | taglio Irpef da marzo fino a 440 euro l’anno per chi supera i 50mila euro di reddito
A partire da marzo, le pensioni aumenteranno grazie al taglio dell’Irpef introdotto con la legge di bilancio. Chi ha un reddito superiore ai 50mila euro potrà ricevere fino a 440 euro in più all’anno. L’Inps ha confermato l’incremento, che interessa milioni di pensionati.
L’Inps ha annunciato un incremento delle pensioni a partire dal mese di marzo, una misura resa possibile dal taglio dell’Irpef approvato nella recente legge di bilancio. Si tratta di una boccata d’ossigeno, seppur modesta, per i pensionati italiani, con benefici che si estenderanno a coloro che percepiscono redditi compresi tra i 28.000 e i 200.000 euro annui. L’ente previdenziale ha già avviato le procedure operative per garantire l’applicazione di questa riduzione della pressione fiscale, che abbassa la seconda aliquota dal 35% al 33%. L’impatto di questa manovra, sebbene non rivoluzionario, si farà sentire sui cedolini di marzo, portando con sé una sorpresa positiva per molti beneficiari.🔗 Leggi su Ameve.eu
Pensioni: taglio Irpef da marzo, bonus fino a 440€ all’anno per i redditi medi. Aumenti anche per over 70 e invalidi.
Da marzo, molti pensionati vedranno un assegno più grande grazie al taglio dell’Irpef approvato nella legge di bilancio.
Manovra 2026, tutte le novità: pensioni anticipate, taglio Irpef da 440 euro, rottamazione cartelle e casa fuori Isee fino a 200mila euro
La Manovra 2026 presenta diverse novità che riguardano pensioni anticipate, riduzioni fiscali, rottamazione delle cartelle e agevolazioni sulla casa senza Isee fino a 200.
Argomenti discussi: Pensioni, taglio Irpef, da marzo arrivano gli aumenti; Inps: da marzo 2026 taglio della seconda aliquota IRPEF (da 35 a 33%) e aumento maggiorazioni sociali (con conguaglio a credito per agli importi spettanti a gennaio e febbraio 2026); Pensioni, da marzo l'Inps applica il taglio dell'Irpef: gli aumenti; Pensioni, taglio Irpef e assegni sociali più alti da marzo. Ecco quando si recuperano gli arretrati.
