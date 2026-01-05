Manovra addio Quota 103 e mese in più al lavoro nel 2027 | ‘svolta’ pensioni

Da ildifforme.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova manovra previdenziale introduce importanti modifiche, tra cui l’addio a Quota 103 e la possibilità di lavorare un mese in più nel 2027. Si punta a un sistema più flessibile, incentivando la previdenza integrativa e adattandosi all’aumento dell’aspettativa di vita, con l’obiettivo di garantire sostenibilità e adeguatezza delle pensioni nel contesto attuale.

(Adnkronos) – L’addio a Quota 103 per l’anticipo pensionistico, la spinta alla previdenza integrativa e, fino a disposizioni contrarie, il mese in più al lavoro dal 2027: la manovra riscrive la previdenza adeguandosi alla vita che si allunga e alla coperta delle risorse che si accorcia. Ma il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti proprio su questa . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

manovra addio quota 103 e mese in pi249 al lavoro nel 2027 8216svolta8217 pensioni

© Ildifforme.it - Manovra, addio Quota 103 e mese in più al lavoro nel 2027: ‘svolta’ pensioni

Leggi anche: Manovra, svolta per le pensioni: addio a Quota 103 e Opzione Donna, si lavora un mese in più nel 2027: lo scenario

Leggi anche: Le novità sulle pensioni nella Manovra e l’aiuto per gli over 70, cosa succede a Quota 103 e Opzione Donna: dal 2027 addio al lavoro più tardi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Manovra 2026, ecco come cambiano le pensioni: addio a Quota 103 e Opzione donna. Penalizzati i giovani; La manovra riscrive le pensioni: dai tempi al Tfr, cosa cambia; Addio a quota 103 e Opzione donna, aumento dell’età pensionabile e spinta ai fondi: le novità in…; Pensioni, addio Quota 103 e silenzio-assenso Tfr: ecco come cambiano dal 2026 con la manovra, le novità.

manovra addio quota 103Manovra, svolta per le pensioni: addio a Quota 103 e Opzione Donna, si lavora un mese in più nel 2027: lo scenario - L'addio a Quota 103 per l'anticipo pensionistico, la spinta alla previdenza integrativa e, fino a disposizioni contrarie, il mese in più al lavoro dal 2027: la manovra riscrive ... corriereadriatico.it

manovra addio quota 103Pensioni 2026, tutte le novità: Opzione donna, Quota 103 ed età pensionabile - Addio alla Quota 103, che consentiva di uscire dal lavoro con almeno 62 ... notizie.it

manovra addio quota 103La manovra finanziaria 2026 cancella Quota 103 e Opzione donna, e si andrà in pensione più tardi - Si dice addio definitivamente a misure come Quota 103 e Opzione donna, che hanno permesso a molti di lasciare il lavoro prima del tempo. businesscommunity.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.