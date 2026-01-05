Manovra addio Quota 103 e mese in più al lavoro nel 2027 | ‘svolta’ pensioni
La nuova manovra previdenziale introduce importanti modifiche, tra cui l’addio a Quota 103 e la possibilità di lavorare un mese in più nel 2027. Si punta a un sistema più flessibile, incentivando la previdenza integrativa e adattandosi all’aumento dell’aspettativa di vita, con l’obiettivo di garantire sostenibilità e adeguatezza delle pensioni nel contesto attuale.
(Adnkronos) – L’addio a Quota 103 per l’anticipo pensionistico, la spinta alla previdenza integrativa e, fino a disposizioni contrarie, il mese in più al lavoro dal 2027: la manovra riscrive la previdenza adeguandosi alla vita che si allunga e alla coperta delle risorse che si accorcia. Ma il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti proprio su questa . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
