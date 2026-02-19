Nel 2027, molte persone che sono rimaste senza lavoro per anni dovranno aspettare un mese in più per andare in pensione, a causa delle nuove norme. Questa modifica riguarda soprattutto gli esodati, che avevano già subito ritardi nel pensionamento. Dal 2028, l’attesa si allargherà a tre mesi complessivi. La legge stabilisce che, per raggiungere i 67 anni e un mese, bisognerà aspettare ancora più a lungo rispetto al passato. La misura interessa migliaia di cittadini che attendono di mettere fine alla carriera lavorativa.

Dal 2027 servirà un mese in più per andare in pensione, mentre dal 2028 l’aumento complessivo salirà a tre mesi. L’adeguamento automatico dei requisiti pensionistici alla speranza di vita entra ufficialmente nella fase operativa. La conferma è arrivata con il messaggio Inps n. 558 del 17 febbraio 2026, e avvia l’applicazione concreta dei nuovi requisiti anagrafici e contributivi. L’Istituto ha infatti aggiornato procedure e sistemi interni per gestire le nuove soglie previste dall’ultima Legge di Bilancio e dal decreto firmato dal Ministero dell’Economia e del Lavoro. Cosa cambia nel 2027 e 2028. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - In pensione a 67 anni e un mese nel 2027, con le nuove regole migliaia di esodati

