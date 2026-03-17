Pellegrini-Juventus rottura Roma | Spalletti chiama il capitano a Torino

La Juventus ha messo nel mirino Lorenzo Pellegrini, considerato il principale obiettivo per rinforzare il centrocampo nella prossima sessione di calciomercato estivo. Spalletti ha contattato il capitano della Roma, chiedendogli di trasferirsi a Torino. La trattativa si sta sviluppando mentre si intensificano le voci di un possibile addio del giocatore giallorosso. La società bianconera sta lavorando per definire i dettagli dell’operazione.

La Juventus prepara il colpo a sorpresa per il centrocampo: Lorenzo Pellegrini è l’obiettivo numero uno per la sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, il capitano della Roma è entrato in una fase di rottura prolungata con il club giallorosso, rendendo l’ipotesi del rinnovo contrattuale una possibilità ormai residuale. La scadenza imminente del vincolo trasforma il classe 1996 in un’opportunità di mercato a parametro zero, scatenando l’offensiva della Continassa che punta a blindare il giocatore già nelle prossime settimane attraverso contatti informali con l’entourage. Il regista dell’operazione è Luciano Spalletti, attuale tecnico della Juventus, che ha individuato in Pellegrini l’innesto d’esperienza necessario per diversificare le rotazioni della mediana bianconera. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Pellegrini-Juventus, rottura Roma: Spalletti chiama il capitano a Torino Articoli correlati Pellegrini Juventus, Spalletti stima il capitano della Roma e lo vorrebbe a Torino. Le ultime sulla possibile trattativadi Redazione JuventusNews24Pellegrini Juventus, mister Spalletti stima il capitano giallorosso e lo vorrebbe in bianconero il prossimo anno. Torino Roma 0-2, Malen e Dybala risolvono il match: vittoria giallorossa e allungo sulla Juventus di Spallettidi Redazione JuventusNews24Torino Roma, i giallorossi espugnano Torino: un assist e una perla di Dybala lanciano Gasperini, esordio con gol per Malen... Contenuti e approfondimenti su Pellegrini Juventus rottura Roma... Temi più discussi: Mercato Juventus, Luciano Spalletti tenta Pellegrini: la Roma trema; ?Spalletti VUOLE Pellegrini, Leao rinnovo ? e Sommer resta? News di oggi?; Serie A: indisponibili, diffidati, squalificati e infortunati di tutte le squadre; La Juve segue la situazione di Pellegrini: Spalletti può fare la differenza. Pellegrini-Juventus, Spalletti potrebbe essere decisivo: la situazioneIl tecnico bianconero valuta Pellegrini per dinamismo e qualità tecnica. Possibile operazione a parametro zero ... siamolaroma.it La Juventus piomba su Lorenzo Pellegrini: contatti avviati!Lorenzo Pellegrini alla Juventus: è questo l'ultimo scenario che sembra delinearsi intorno al futuro del centrocampista ... fantamaster.it La #Juventus per il centrocampo ha messo gli occhi su Lorenzo #Pellegrini della #Roma. Il centrocampista è un profilo gradito a Luciano #Spalletti e alla dirigenza, complice anche il contratto in scadenza del giocatore. #Calciomercato #Juve #JuventusF x.com #MercatoRoma, #Spalletti vuole #Pellegrini alla #Juventus: la situazione https://www.romanews.eu/mercato-roma-pellegrini-juventus/ #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com facebook