Il tecnico della Roma, Spalletti, ha espresso apprezzamento per Pellegrini e desidera portarlo alla Juventus nella prossima stagione. La possibile trattativa tra i due club è al centro delle ultime indiscrezioni e si concentra sul trasferimento del capitano giallorosso in bianconero. La situazione rimane aperta, mentre le parti coinvolte valutano le opzioni per il futuro.

Pellegrini Juventus, mister Spalletti stima il capitano giallorosso e lo vorrebbe in bianconero il prossimo anno. Le ultime novità. Secondo La Gazzetta dello Sport, la Juve guarda con estremo interesse alle dinamiche interne di casa Roma. Nel mirino degli uomini della Continassa è finito Lorenzo Pellegrini, attualmente prossimo alla scadenza del contratto. Mentre nella Capitale le possibilità di una permanenza del capitano giallorosso sembrano ridursi, a Torino cresce la fiducia per un’operazione che avrebbe il sapore del colpaccio. Il fattore determinante risponde al nome di Luciano Spalletti, che nutre una profonda stima per il calciatore. CALCIOMERCATO JUVE LIVE L’operazione rientrerebbe perfettamente nelle logiche di sostenibilità del club bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pellegrini Juventus, Spalletti stima il capitano della Roma e lo vorrebbe a Torino. Le ultime sulla possibile trattativa

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Un pareggio che, vista la prestazione di molti, vale oro. Pellegrini segna un gol pesante che rimette tutto in discussione per il passaggio del turno. È evidente che la Roma non si è ancora ripresa, come prevedibile, dalla rimonta subita dalla Juventus. C'è bisog - facebook.com facebook

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