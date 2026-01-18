Torino Roma 0-2 Malen e Dybala risolvono il match | vittoria giallorossa e allungo sulla Juventus di Spalletti

Nella sfida tra Torino e Roma, i giallorossi ottengono una vittoria per 2-0 con gol di Dybala e Malen. La squadra di Gasperini si impone, ottenendo un importante allungo in classifica sulla Juventus di Spalletti. La partita ha visto un assist di Dybala e un esordio con rete di Malen, contribuendo al risultato finale.

Torino Roma, i giallorossi espugnano Torino: un assist e una perla di Dybala lanciano Gasperini, esordio con gol per Malen. In un pomeriggio intenso all’Olimpico Grande Torino, la Roma di Gian Piero Gasperini strappa tre punti d’oro superando i granata per 2-0 grazie alla classe cristallina dei suoi tenori offensivi. Il protagonista assoluto è Paulo Dybala, che illumina la scena con un assist visionario e un gol da cineteca, ma a prendersi la copertina è anche il neo-acquisto Donyell Malen, decisivo all’esordio assoluto. Una vittoria convincente, macchiata solo dall’infortunio di Hermoso nel primo tempo, che lancia i giallorossi all’inseguimento delle zone nobili della classifica e lascia l’amaro in bocca ai padroni di casa per le occasioni sprecate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Torino Roma, Gasperini punta sulla fantasia: Soulé e Dybala dietro Malen. I granata bestia nera dei giallorossi, ecco perchè

Torino Roma si prepara a una sfida di grande interesse, con Gasperini che punta sulla fantasia di Soulé e Dybala alle spalle di Malen. I granata, storicamente ostacoli per la Roma, rappresentano un avversario difficile da affrontare. La partita promette strategie e dinamiche interessanti, con le scelte tattiche che potrebbero influenzare l’andamento del match e il proseguo del campionato.

