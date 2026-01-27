Fabrizio Corona altro processo per diffamazione col romanista Pellegrini La escort e l’accusa falsa di stalking | quanti soldi vuole il calciatore

In questo articolo si analizza il nuovo procedimento legale che coinvolge Fabrizio Corona e Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma. La richiesta di risarcimento di almeno 100mila euro deriva da accuse di diffamazione, con dettagli sulla vicenda tra le parti e le implicazioni legali. Un approfondimento sui recenti sviluppi di questa controversia nel mondo dello sport e del gossip.

Il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini ha formalizzato la richiesta di un risarcimento di almeno 100mila euro nei confronti di Fabrizio Corona, accusato di diffamazione. La costituzione di parte civile è stata depositata oggi davanti al gup di Roma dall’avvocato del giocatore, Federico Olivo. La vicenda nasce da un’intervista pubblicata da Corona sul sito dillingernews.it, in cui una escort di 25 anni aveva accusato il calciatore giallorosso di stalking. Ma quei comportamenti persecutori non si sarebbero mai verificati. Il procedimento è stato rinviato al 17 marzo prossimo. Le accuse false della escort di Parma.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Fabrizio Corona

In un procedimento legale, Lorenzo Pellegrini, calciatore della Roma, ha richiesto un risarcimento di almeno 100mila euro a Fabrizio Corona, coinvolto in un caso di diffamazione.

Ultime notizie su Fabrizio Corona

