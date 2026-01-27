Fabrizio Corona Lorenzo Pellegrini gli chiede 100mila euro | l' accusa di diffamazione

Lorenzo Pellegrini ha avanzato una richiesta di risarcimento di 100mila euro nei confronti di Fabrizio Corona, nell’ambito di un’indagine per diffamazione condotta dalla procura di Roma. La causa si basa su presunte dichiarazioni diffamatorie e vede coinvolti gli aspetti legali di una controversia tra il calciatore e l’ex paparazzo. La vicenda è ora al centro di attenzione legale e mediática.

Il calciatore della Roma Lorenzo Pellegrini ha chiesto un risarcimento di 100mila euro a Fabrizio Corona nell'ambito di un'indagine condotta dalla procura della Repubblica di Roma per il reato di diffamazione: a depositare la richiesta in tribunale per conto del suo assistito è stato l'avvocato Federico Olivo. I fatti contestati all'ex re dei paparazzi risalgono allo scorso 30 ottobre 2023, quando su Dillingernews fu pubblicata la notizia secondo la quale l'allora capitano giallorosso sarebbe stato denunciato per stalking da una presunta escort, accusa per cui si annunciava addirittura l'esistenza di un fascicolo.

