Con l’annata 2023, Piastraia – Bolgheri Superiore Doc dell’azienda Michele Satta – esce con una nuova etichetta pensata per raccontare il tempo, la visione e l’evoluzione di un vino che ha attraversato la storia recente di Bolgheri restando coerente, riconoscibile, sempre elegante. La scelta grafica è un gesto semplice e, insieme, potentissimo: l’inversione dei colori. Un segno che non è solo design, ma dichiarazione d’intenti. È "girare la clessidra" per vedere scorrere il tempo in un altro modo: non per chiudere un ciclo, ma per aprirne uno nuovo, con più consapevolezza e responsabilità. L’annata 2023 diventa anche un messaggio forte: questa espressione rispecchia totalmente la visione di Giacomo Satta, oggi il riferimento della seconda generazione in azienda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Piastraia 2023. L’etichetta di Bolgheri cambia pelle

