Piastraia 2023 L’etichetta di Bolgheri cambia pelle
Con l’annata 2023, Piastraia, Bolgheri Superiore Doc prodotto dall’azienda Michele Satta, presenta una nuova etichetta. La modifica grafica riflette l’evoluzione del vino, mantenendo coerenza e riconoscibilità. La bottiglia conserva l’eleganza storica, ma si distingue per un design che racconta il passare del tempo e la visione dell’azienda. La rinnovata etichetta accompagna la continuità della tradizione bolgherese.
Con l’annata 2023, Piastraia – Bolgheri Superiore Doc dell’azienda Michele Satta – esce con una nuova etichetta pensata per raccontare il tempo, la visione e l’evoluzione di un vino che ha attraversato la storia recente di Bolgheri restando coerente, riconoscibile, sempre elegante. La scelta grafica è un gesto semplice e, insieme, potentissimo: l’inversione dei colori. Un segno che non è solo design, ma dichiarazione d’intenti. È "girare la clessidra" per vedere scorrere il tempo in un altro modo: non per chiudere un ciclo, ma per aprirne uno nuovo, con più consapevolezza e responsabilità. L’annata 2023 diventa anche un messaggio forte: questa espressione rispecchia totalmente la visione di Giacomo Satta, oggi il riferimento della seconda generazione in azienda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
