Oggi si sono svolti gli interrogatori del giornalista e della sua amante insegnante in relazione al caso di pedopornografia emerso domenica scorsa. La donna ha negato ogni coinvolgimento, mentre l'uomo ha rilasciato una dichiarazione spontanea. Entrambi sono stati ascoltati dalle autorità competenti, che proseguiranno con le indagini.

Oggi c'è stato l'interrogatorio al giornalista e alla sua amante insegnante sul casi di pedopornografia emerso domenica scorsa Oggi era attesol’interrogatorio dei due amantiche sono stati arrestati con l’accusa di pedopornografia. Lui 48enne sposato con due figli, noto giornalista, lei 52enne separata e con una figlia 16enne.I due sono accusati di scambio di immagini di minori e la donna di aver abusato i suoi nipotini di 5 e 8 annie di aver filmato tutto per poi mandare le stesse immagini al suo partner. I due sono stati arrestati. Se lui è stato fermato a Roma, alla stazione Termini, domenica 15 marzo, lei, nello stesso giorno, è stata arrestata in una casa a Treviso, proprio dove lavora. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Pedopornografia, interrogati il giornalista e la professoressa: lei nega, lui rilascia dichiarazione spontanea

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