Lui giornalista lei insegnante | coppia in carcere per pedopornografia e abusi La figlia e i cuginetti tra le vittime

Da feedpress.me 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Roma e Treviso, i carabinieri del Nucleo Investigativo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di una coppia, composta da un giornalista e un'insegnante, accusata di pedopornografia e abusi. La figlia e i cuginetti sono state identificate come vittime degli abusi. Le indagini sono state avviate su delega della procura capitolina.

Questa mattina, a Roma e a Treviso, su delega della procura capitolina, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal gip di Roma, che dispone la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di una donna di 48 anni e di un uomo di 52 anni, lei insegnante e lui giornalista, indagati per violenza sessuale nei confronti di minori, pornografia minorile, detenzione e accesso a materiale pornografico. Il provvedimento nasce dalle indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma dopo la denuncia sporta dal padre di una ragazzina minorenne relativa a uno scambio di materiale pedopornografico tra i due indagati. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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