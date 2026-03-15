Questa mattina a Roma e Treviso, i carabinieri del Nucleo Investigativo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di una coppia, composta da un giornalista e un'insegnante, accusata di pedopornografia e abusi. La figlia e i cuginetti sono state identificate come vittime degli abusi. Le indagini sono state avviate su delega della procura capitolina.

Questa mattina, a Roma e a Treviso, su delega della procura capitolina, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal gip di Roma, che dispone la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di una donna di 48 anni e di un uomo di 52 anni, lei insegnante e lui giornalista, indagati per violenza sessuale nei confronti di minori, pornografia minorile, detenzione e accesso a materiale pornografico. Il provvedimento nasce dalle indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma dopo la denuncia sporta dal padre di una ragazzina minorenne relativa a uno scambio di materiale pedopornografico tra i due indagati. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Lui giornalista, lei insegnante: coppia in carcere per pedopornografia e abusi. La figlia e i cuginetti tra le vittime

Articoli correlati

Roma. Pedopornografia. I Carabinieri arrestano una donna di 52 anni e un uomo di 48. Tra le vittime la figlia e due nipotini della donnaROMA – Nella Mattinata di oggi, 14 Marzo, a Roma e a Treviso, su delega della Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri del Nucleo...

L'orrore del bengalese sulla figlia minorenne. Lei incinta, lui in carcereSubiva violenze sessuali da quando era piccola e infine proprio durante uno di quei rapporti ai quali era costretta è rimasta incinta: questa la...

Approfondimenti e contenuti su Lui giornalista lei insegnante coppia...

Discussioni sull' argomento Madre abusava della figlia 16enne e dei nipotini di 3 e 6 anni. Le foto intime inviate al compagno: Hai visto come gli piaceva?; Cinque studenti scherzano davanti casa del professore, lui per fermarli scivola: travolto dall’auto, muore il docente.

Coppia in carcere per pedopornografia e abusi, lui è giornalista e lei insegnanteL'indagine è partita dalla denuncia di un uomo, dopo che la figlia ha raccontato di aver trovato nel pc della madre una chat tra lei e l'attuale compagno in cui i due si scambiavano messaggi e foto es ... msn.com

Abusi su minori, arrestato giornalista tvUn giornalista Tv e manager di grandi aziende è stato arrestato per pedofilia assieme alla sua compagna, insegnante di 48 anni. Lui, 52 anni. rainews.it

Nel 2014 Anthony Bourdain visitò Teheran per Parts Unknown. Poche settimane dopo la fine delle riprese il giornalista Jason Rezaian, che lo aveva guidato, fu arrestato e rimase in carcere 544 giorni facebook

Un giornalista di 52 anni e l’amante di 48, insegnante in un liceo, sono stati arrestati con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di minori, pornografia minorile, detenzione e accesso a materiale pornografico. x.com