Il giornalista coinvolto nel caso di pedopornografia non ha risposto alle domande del gip, scegliendo di avvalersi della facoltà di non rispondere. Tuttavia, ha comunque rilasciato alcune dichiarazioni spontanee durante l’udienza. La situazione si è svolta nel corso di un procedimento giudiziario in cui sono stati ascoltati anche altri soggetti. La posizione dell’indagato è al centro dell’attenzione delle autorità.

Si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha comunque reso dichiarazioni spontanee il giornalista arrestato nei giorni scorsi insieme a un’insegnante nell’ambito di un’indagine per presunto concorso in violenza sessuale su minori e per reati legati alla produzione e detenzione di materiale pedopornografico. L’uomo è comparso oggi, 17 marzo, davanti al giudice per le indagini preliminari di Roma, Angela Gerardi, per l’interrogatorio di garanzia. Il 48enne ha ricostruito la propria versione dei fatti, “prendendo le distanze dalle accuse e chiarendo le circostanze in cui avrebbe conosciuto la donna”, una docente di 52 anni residente in provincia di Treviso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pedopornografia, il giornalista accusato non risponde al gip

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