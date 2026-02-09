zoe trinchero alex manna accusato di omicidio aggravato dai futili motivi e non risponde al gip

Alex Manna, accusato di aver ucciso Zoe Trinchero, non si presenta davanti al giudice. Dopo aver ammesso di aver commesso il femminicidio, l’uomo sceglie di non rispondere alle domande del gip. La vicenda si svolge in un clima di tensione, con il sospettato che mantiene il silenzio davanti alla corte.

Alex Manna, reo confesso del femminicidio di Zoe Trinchero,si è avvalso della facoltà di non rispondere di fronte alle domande del gip Aldo Tirone durante l’udienza di convalida del fermo. Nell’ultima ora il suo capo di imputazione è cambiato da omicidio volontario a omicidio aggravato dai futili motivi. La sua avvocata Patrizia Gambino ha spiegato che il suo assistito non ha risposto alle domande “perché aveva già dichiarato tutto quanto doveva dichiarare al pubblico ministero”. Cambia il capo di imputazione per Alex Manna Nella tarda serata di lunedì 9 febbraio si è conclusa l’udienza di convalida del fermo di Alex Manna, reo confesso del femminicidio di Zoe Trinchero, di fronte al gip Aldo Tirone presso il carcere di Alessandria. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Un ragazzo di 20 anni, Alex Manna, si trova in carcere ad Alessandria dopo aver confessato di aver ucciso Zoe Trinchero, la 17enne di Nizza Monferrato.

Alex Manna, 20 anni, ha ammesso di aver ucciso Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata morta nel canale Nizza tra il 6 e il 7 febbraio.

Femminicidio Zoe Trinchero, dal depistaggio alla confessione: cosa sappiamoVedi anche: 17enne uccisa a Nizza Monferrato, confessa giovane 19enne. VIDEO ... tg24.sky.it

Femminicidio di Zoe Trinchero, la confessione di Alex Manna: «Abbiamo discusso, le ho dato un pugno, forse più pugni, io facevo boxe. Non so perché»La ragazza sarebbe stata picchiata, poi strangolata. E non si sa ancora se, quando è stata lasciata nel ruscello, fosse ancora viva: lo stabilirà l’autopsia. Intanto un uomo, accusato ingiustamente da ... vanityfair.it

