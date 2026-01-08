Omicidio di Taleggio il 53enne indagato non risponde al gip

Nouri Hedhili, 53 anni, è stato interrogato oggi a Bergamo nell’ambito dell’indagine sull’omicidio di Taleggio. L’interrogatorio, svoltosi in carcere, è durato poco e il sospettato non ha risposto alle domande del gip. La vicenda riguarda la morte di Hassan Saber Qamer Ahmed Matried, e le indagini continuano per chiarire le responsabilità.

L'INTERROGATORIO. È durata poco, di fatto, l'attesa dell'interrogatorio di garanzia di Nouri Hedhili in carcere a Bergamo con l'accusa di omicidio per la morte di Hassan Saber Qamer Ahmed Matried. Nominato un secondo avvocato.

