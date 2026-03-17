Pd bocciato in matematica | il doppio Csm non costerà 100 milioni Pagella politica smonta le fake news

Negli ultimi giorni si è discusso molto sulla riforma della giustizia proposta dal governo Meloni, con particolare attenzione alle reazioni politiche. Un post pubblicato dal gruppo del Partito democratico alla Camera su X (ex Twitter) ha alimentato le conversazioni, mentre il Pd è stato bocciato in matematica, e si è smentito che il doppio Csm avrebbe un costo di 100 milioni.

Negli ultimi giorni, il dibattito sulla riforma della giustizia voluta dal governo Meloni ha subito un’impennata mediatica, alimentata da un post pubblicato su X (ex Twitter) dal gruppo del Partito democratico alla Camera. Al centro della polemica non ci sono solo i principi costituzionali, ma una cifra che ha fatto saltare sulla sedia molti contribuenti: 100 milioni di euro l’anno. Secondo i dem, questo sarebbe il costo dello “sdoppiamento” del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). Ma quanto c’è di vero in questa affermazione? Il sito Pagella Politica ha ricostruito la vicenda andando a certificare i numeri reali dietro lo slogan e smentendo il partito di Elly Schlein. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Pd bocciato in matematica: il doppio Csm non costerà 100 milioni. Pagella politica smonta le fake news Articoli correlati Referendum, il procuratore Capomolla smonta le fake news: “La riforma non lede l’autonomia dei Pm”Il magistrato mette in evidenza la necessità di un dibattito moderato ed evidenzia che l'accusa avrà dignità giurisdizionale La riforma... Leggi anche: Quando la menzogna sale sul palco: Nuzzi al Manzoni smonta le fake news sui grandi casi di cronaca