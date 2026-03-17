L'ex attaccante Giampaolo Pazzini ha commentato la partita tra Lazio e Milan durante un'intervista a Pressing, criticando la scelta del Milan di essere troppo passivo e definendo l'occasione per i rossoneri come sprecata. Ha inoltre parlato brevemente del caso Leao-Allegri, senza approfondimenti ulteriori. Le sue parole sono state pronunciate nel corso di un intervento diretto e senza particolari sfumature.

"Quando sei obbligato a vincere e vedi la possibilità di riaprire il campionato hai più pressione e questo potrebbe aver condizionato il Milan. E' un'occasione sprecata, il Milan è stato troppo passivo, ha concesso troppi contropiedi nel primo tempo. Nel secondo tempo ha provato a fare gol, ma non è riuscito". LEGGI ANCHE: Saelemaekers serve riaccendere la luce: troppi errori. Con la Lazio Athekame ha. Sulla questione Allegri-Leao: "Qualcosa Allegri la dirà a Leao. Il mister non voleva altre discussioni. Pulisic? Si vede che non sta bene, ma lo vedi più vivo di Leao. Poi è anche giusto dire che il Milan ha perso contro la Lazio non solo per colpa di Leao, ma perchè ha fatto una brutta partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pazzini: “Lazio? E’ un’occasione sprecata, il Milan è stato troppo passivo”

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