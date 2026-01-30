La Juventus ha affrontato il Monaco con le seconde linee, ma il risultato è stato deludente. Tra i vari, Openda e Koop non hanno convinto. Il belga ha mostrato poca incisività, mentre l’olandese è apparso timido e senza brillantezza. Una prova negativa che lascia qualche dubbio in vista delle prossime sfide.

Occasione sprecata. Spalletti torna da Montecarlo con certezza della qualificazione ai playoff di Champions League da testa di serie (che permetterà alla sua Juve di giocare il ritorno in casa), ma con qualche interrogativo in più sullo stato di salute delle sue seconde linee. Sebbene se lui stesso non abbia voluto calcare la mano, dando la responsabilità del deludente 0-0 soprattutto al fatto che la squadra abbia pagato le fatiche nervose dell’ultimo doppio impegno contro Benfica e Napoli, è lecito pensare che l’allenatore juventino si aspettasse qualche risposta in più. Invece, da Cabal (sopraffatto da Vanderson) a Koopmeiners, da Miretti a Openda, fino al subentrato Adzic (molto falloso, ma poco utile) nessuno dei non titolarissimi ha dato l’impressione di voler provare a sovvertire le gerarchie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Openda, Koop e l'occasione sprecata: Juve, per le seconde linee il Monaco è stato un passo indietro

Questa sera alle 21, si gioca l’ultima partita della fase a gironi di Champions League tra Monaco e Juventus.

La Juventus pareggia a Monaco senza entusiasmare.

