Il Milan fallisce un’occasione importante contro il Genoa, con un pareggio che lascia intatto il distacco dall’Inter. Un gol di Leao evita la sconfitta, ma i rossoneri non riescono a conquistare i tre punti necessari. La partita di San Siro si conclude con un punto che, pur mantenendo le distanze, lascia margini di miglioramento in vista delle prossime sfide.

Milano, 8 gennaio 2026 – Qualcuno, dalle parti di Appiano Gentile, ora se la sta ridendo. I rossoneri non portano a casa la - fattibile - vittoria sul Genoa di De Rossi, così i cugini nerazzurri mantengono il vantaggio di tre punti, preziosissimi anche se siamo solo a gennaio. E dire che il Genoa di De Rossi non avrebbe dovuto far paura a una squadra desiderosa di conservare propositi di scudetto: oggi più che mai, la teoria ‘Allegriana’ del “serve solo vincere” sarebbe stata d’obbligo per non perdere di vista l’Inter in classifica e per allungare sul Napoli, arenatosi con il Verona mercoledì sera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’occasione sprecata del Milan. Un gol di Leao risparmia lo scivolone contro il Genoa, e San Siro regala un punto

