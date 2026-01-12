Paura sul Taburno | cade in una scarpata durante una passeggiata in montagna soccorsi sul posto

Oggi nel primo pomeriggio si è verificato un incidente sul Monte Taburno, coinvolgendo un uomo di 76 anni residente a Cautano. Durante una passeggiata, l’uomo è scivolato e caduto in una scarpata, richiedendo l’intervento dei soccorsi. La situazione è sotto controllo e le operazioni di assistenza sono in corso per garantire la sicurezza del coinvolto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di paura oggi nel primo pomeriggio per un uomo di 76 anni residente a Cautano, rimasto coinvolto in un incidente durante una passeggiata in montagna. Secondo quanto riferito, l'anziano si era allontanato intorno alle 12 per una camminata sul Monte Taburno. Intorno alle 15:30, allarmati dai familiari preoccupati per il ritardo, i soccorsi sono stati attivati e l'uomo è stato localizzato in territorio di Frasso Telesino. Durante la sua escursione, l'uomo è scivolato lungo una scarpata di diversi metri. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati in queste ore nelle operazioni di recupero.

