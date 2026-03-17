Una notte di paura si è verificata a Roma, dove un uomo legato alla squadra di calcio locale è stato vittima di una rapina in casa. Sei uomini armati sono entrati nell'abitazione e hanno immobilizzato l'uomo e i suoi familiari, rinchiudendoli in una stanza. L'episodio si è concluso senza feriti, ma ha generato grande shock tra i presenti.

Notte di terrore per El Aynaoui della Roma, che prima si è visto irrompere in casa 6 uomini armati e poi rinchiudere in una stanza coi familiari. Lo riporta l’Ansa Rapina in casa del calciatore della Roma: i dettagli. Riporta l’ Ansa: Rapina nella notte nell’abitazione del calciatore della Roma Neil El Aynaoui, in zona Castel Fusano. Intorno alle 3 una banda di sei uomini vestiti di nero, armati di pistola e volto coperto sono entrati in casa dopo aver divelto una grata della finestra del salone. I rapinatori hanno prima chiuso in una stanza il calciatore, la madre, la compagna e il fratello con la sua compagna. Poi hanno rubato gioielli del valore di circa 10 mila euro, un Rolex e delle borse griffate. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Paura per El Aynaoui: rapina in casa a Roma con sei uomini armati, chiuso nella stanza con la famiglia

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