Tra lunedì e martedì, il calciatore marocchino della Roma è stato vittima di una rapina in casa nella zona Castel Fusano a Roma. Sei uomini armati sono entrati nell’abitazione, sequestrando lui e i familiari. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili. La scena si è svolta durante la notte, creando grande tensione nell’area.

Notte di grande paura per Neil El Aynaoui. Tra lunedì e martedì il calciatore marocchino della Roma ha subito una rapina all’interno della sua abitazione in zona Castel Fusano, nella capitale, ed è stato sequestrato insieme ai suoi familiari. Intorno alle 3 una banda di sei uomini vestiti interamente di nero, armati di pistola e a volto coperto, sono entrati in casa dopo aver forzato una grata della finestra del salone. Nel momento in cui i rapinatori sono entrati in azione, El Aynaoui era con la sua famiglia all’interno della casa. I ladri hanno così prima chiuso in una stanza il calciatore, la madre, la compagna e il fratello con la sua compagna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - El Aynaoui sequestrato insieme alla famiglia da sei uomini armati: la rapina violenta in casa del calciatore della Roma

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