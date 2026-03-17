Passeggiate con il cane in campagna in Gran Bretagna arrivano multe più salate per chi disturba gli animali

In Gran Bretagna, le autorità hanno annunciato che le multe per chi disturba gli animali durante le passeggiate con il cane in campagna saranno più salate. Da ora in poi, chi non rispetta le normative rischia sanzioni più severe, anche se si trova a fare una semplice passeggiata con il proprio animale in ambienti rurali. La misura mira a proteggere gli animali e a garantire il rispetto delle norme.

Passeggiare con il proprio cane nelle campagne britanniche diventerà più rischioso per chi non rispetta le regole. Da mercoledì 18 marzo entrerà infatti in vigore il Protection of Livestock Amendment Act 2025, la riforma che aggiorna la storica legge del 1953 sulla protezione degli animali da allevamento. La normativa, approvata dal governo laburista, introduce sanzioni più severe e nuovi poteri per la polizia con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cosiddetto livestock worrying, cioè quando un cane attacca, insegue o disturba animali da allevamento. Secondo un sondaggio condotto nel 2025 tra gli agricoltori, l’87% degli allevatori ovini ha registrato episodi in cui cani hanno inseguito o aggredito il bestiame. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Passeggiate con il cane a Viterbo, obbligatoria la bottiglia d'acqua contro la pipì: multe fino a 300 euroIn prima commissione la discussione per tutelare l'igiene pubblica: sanzioni salate per chi non raccoglie o lava lo sporco lasciato dagli animali... Rifiuti abbandonati nei fossi, scatta il giro di vite: “Multe più salate contro questi incivili. Chi sbaglia paga”Lodi Vecchio (Lodi), 13 gennaio 2026 – Lodi Vecchio rafforza il presidio contro l’inciviltà ambientale.