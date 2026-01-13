Rifiuti abbandonati nei fossi scatta il giro di vite | Multe più salate contro questi incivili Chi sbaglia paga
Lodi Vecchio intensifica le misure contro l’abbandono di rifiuti nei fossi, adottando sanzioni più severe. Le nuove multe più salate mirano a dissuadere comportamenti irresponsabili, rafforzando il senso di responsabilità ambientale nel territorio. La decisione fa parte di un impegno più ampio per tutelare il patrimonio naturale e promuovere una gestione più sostenibile dei rifiuti.
Lodi Vecchio (Lodi), 13 gennaio 2026 – Lodi Vecchio rafforza il presidio contro l’inciviltà ambientale. Nei giorni scorsi, a seguito della segnalazione di alcuni cittadini, è stato effettuato un intervento di recupero di rifiuti abbandonati in un fosso del territorio comunale. Il canale preso di mira si trova lungo la strada per la cascina Lavagna. Sul posto sono intervenuti l’operatore ecologico e un volontario comunale, alla presenza del consigliere delegato all’Ambiente Simone Fabiano e con il coordinamento della Polizia Locale. I rifiuti abbandonati nel fosso. Durante l’operazione, sono stati rimossi numerosi sacchi contenenti rifiuti di varia natura, abbandonati in modo illecito, lungo un’area periferica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
