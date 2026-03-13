Eccellenza Tizi | Il K Sport è forte ma il mio Tolentino ha dimostrato di avere qualità

Lorenzo Tizi, difensore e capitano del Tolentino, ha commentato il prossimo incontro contro il K Sport Montecchio Gallo, definendolo una partita importante che influenzerà il finale di stagione. Tizi ha affermato che il K Sport è una squadra forte, ma il suo team ha dimostrato di possedere qualità. La sfida si svolgerà nella 26ª giornata del campionato di Eccellenza.

"Un match di cartello che dirà molto sul nostro finale di campionato". Parla Lorenzo Tizi, difensore e capitano del Tolentino, in vista del match contro il K Sport Montecchio Gallo, partita di cartello della 26ª giornata del campionato di Eccellenza. La formazione cremisi, in piena lotta playoff, misurerà le proprie ambizioni contro la corazzata di mister Magi, capolista del girone. Le squadre si affronteranno per la terza volta in stagione, visto che si scontrarono nella discussa finale di Coppa Italia di Senigallia. "Stiamo approcciando la settimana nel modo giusto, la battuta d'arresto – dice Tizi – di domenica scorsa a Fermignano non ha intaccato il nostro entusiasmo e la squadra sta rispondendo molto bene.