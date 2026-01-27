40 anni dal maxiprocesso al via la rassegna Idee in cammino | protagoniste le storie di chi ha combattuto la criminalità organizzata

Da forlitoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quarant'anni dal maxiprocesso di Palermo, il Circolo Aurora di Forlì avvia

A quarant'anni dal maxiprocesso di Palermo contro Cosa Nostra, il Circolo Aurora di Forlì propone il nuovo ciclo di incontri "Idee in cammino", un progetto a cura di Simona Palo con la partecipazione del professor Maurizio Gioiello e che nasce per ricordare le storie di uomini che hanno scelto di.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Maxiprocesso Palermo

Roma, maxi blitz contro la criminalità organizzata: arresti legati al clan Senese

Roma, maxi blitz contro la criminalità organizzata: 14 arresti legati al clan Senese

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Maxiprocesso Palermo

Argomenti discussi: Maxi processo antimafia: numeri da record: sono 143 gli imputati, riunite due inchieste; Maxi-processo abbreviato alla Scu e alla criminalità salentina: sono 143 gli imputati; Maxiprocesso Rinascita Scott: Falsa testimonianza in aula, chiuse le indagini per 16 persone I NOMI; Santa Maria Capua Vetere: Carcere, perquisizioni dopo le trattative.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.