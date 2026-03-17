Parlare di Covid dà fastidio a molti Stupisce che oggi si fugga dal ricordo

Un ex direttore generale dell’ospedale «Papa Giovanni» afferma che, a distanza di sei anni, ancora non esiste un vero piano pandemico, e sottolinea come parlare di Covid continui a risultare scomodo per molte persone. L’intervista mette in evidenza questa difficoltà nel affrontare apertamente il tema, nonostante il tempo trascorso dalla fase più acuta della pandemia.

L’INTERVISTA. Stasi, ex dg dell’ospedale «Papa Giovanni»: «Dopo 6 anni non abbiamo ancora un piano pandemico». Gli aneddoti: «La lettera aperta alla città e mai diffusa, le telefonate di Conte. Bergamo colpita da un cazzotto». La tempesta invisibile soffiava con tutta la sua devastante potenza. Aveva il suono lacerante delle ambulanze che solcavano la città deserta, o il rumore acuto dei «bip» dei macchinari in reparto, il gorgoglìo delle C-pap nelle rianimazioni. Oggi come sei anni fa, il «Papa Giovanni» di Bergamo ospitava circa 600 pazienti Covid: era il più grande avamposto europeo contro la pandemia, e nessuno, allora, poteva conoscere con certezza cosa sarebbe accaduto anche solo l’indomani, di lì a poche ore. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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