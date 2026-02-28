Un eurodeputato del Partito Democratico ha utilizzato una canzone di Ditonellapiaga, intitolata

La canzone sanremese di Ditonellapiaga, Che Fastidio, è destinata a diventare sottofondo di molti video. Il ritornello, infatti, si presta anche a essere modificato ed entra in testa con estrema facilità. Anche in politica la canzone potrebbe prestarsi a video-polemica. E infatti c’è già chi l’ha utilizzata, come l’europarlamentare del Pd Alessandra Moretti. La dem ha realizzato un video all’interno del Parlamento Ue in cui canta Che Fastidio in lip sync modificando però l’oggetto del fastidio. Così la canzone diventa: “I centri in Albania.che fastidio. Il mito Trumpiano.che fastidio. Il decreto sicurezza.che fastidio. Il globo terracqueo.che fastidio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I centri in Albania…che fastidio, il congedo non paritario…che fastidio”: l’eurodeputata del Pd usa la canzone di Ditonellapiaga per un lip sync polemico

Sanremo, il testo della canzone “Che fastidio!” di DitonellapiagaDitonellapiaga è al memento nella cinquina delle canzoni più votate dalla sala stampa durante la prima serata, ma oggi con il voto del pubblico tutto...

“Che fastidio!” di Ditonellapiaga a Sanremo 2026: significato, temi e perché è la canzone più “tagliente” del FestivalDitonellapiaga arriva a Sanremo 2026 con “Che fastidio!”, un brano che non gira intorno alle cose: è un’invettiva pop, ironica e lucidissima contro...

