La Fiorentina sbanca Cremona | poker senza appello a segno Parisi Piccoli Dodô e Gudmundsson

La Fiorentina ha vinto 4-1 contro la Cremonese in trasferta, con reti di Parisi, Piccoli, Dodô e Gudmundsson. La squadra toscana ha mostrato solidità in campo e ha dominato l’incontro, segnando quattro gol e lasciando i tre punti ai propri avversari. La partita si è giocata allo stadio della Cremonese, con la formazione ospite che ha controllato l’intero match.

CREMONA – La Fiorentina torna dalla trasferta di Cremona con un perentorio 4-1, frutto di una prestazione corale solida e di un’evidente superiorità in fase realizzativa. L’incontro ha visto la formazione toscana indirizzare il risultato già nella prima frazione di gioco, per poi gestire e arrotondare il punteggio nel secondo tempo, concedendo ai padroni di casa soltanto la rete della bandiera. Un successo costruito sull’efficacia delle transizioni rapide e sull’ottima fluidità di una manovra offensiva capace di mandare a segno quattro giocatori differenti. L’avvio di partita si presenta equilibrato, con la Cremonese che tenta subito di farsi pericolosa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - La Fiorentina sbanca Cremona: poker senza appello, a segno Parisi, Piccoli, Dodô e Gudmundsson Articoli correlati Fiorentina: Kean e Piccoli convocati per Napoli. Rientrano anche Parisi, Dodò e MandragoraFIRENZE – Paolo Vanoli ha diffuso la lista dei convocati per la partita che la Fiorentina giocherà a Napoli domani, sabato 31 gennaio 2026, alle 18. Cremonese-Fiorentina: formazioni ufficiali. Kean in panchina. Davanti Parisi, Piccoli e GudmundssonCREMONA – Moise Kean partirà dalla panchina nella partita “disfida” per la salvezza che la Fiorentina giocherà stasera, alle 20,45 (diretta Dazn) sul... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fiorentina sbanca Argomenti discussi: Il Verona sbanca Bologna e spera, fischi per la Fiorentina dopo lo 0-0 col Parma. Pagina 1 | Dove vedere Cremonese-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orarioScopri tutto ciò che c'è da sapere sul Monday Night della 29esima giornata di Serie A: le scelte ufficiali di Nicola e Vanoli ... corrieredellosport.it Fiorentina, vigilia carica d'attesa. Kean c'è, a Cremona battaglia salvezzaVanoli dovrebbe mandare in campo Piccoli dal 1' e tenersi Kean in panchina in vista del secondo tempo. Al seguito dei viola i tifosi non residenti in Toscana ... msn.com