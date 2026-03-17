Durante una trasmissione televisiva, Parenzo ha espresso pubblicamente il suo voto a favore del referendum, smentendo le posizioni della sinistra e del fronte del No presenti su La7. La sua presa di posizione ha attirato l’attenzione, considerando che non è l’unico a dissentire all’interno della stessa rete televisiva. La discussione si è aperta tra vari commentatori e opinionisti presenti in studio.

Nell’ideale (ma poi neanche tanto) diagramma di ascissa e ordinate tra chi vota Sì e chi schiera contro con il No al referendum, irrompe la variabile X di cui non possiamo non dare conto: David Parenzo, dominus incontrastato dei palinsesti mattutini de La7 – oltre che conduttore al fianco di Giuseppe Cruciani de La Zanzara – voterà a favore della riforma Nordio. Una notizia che lascia presupporre che tra gli studi della rete di Urbano Cairo stia soffiando un vento nuovo. E a quanto pare, stavolta non è la solita tramontana giustizialista a cui il pubblico del centrosinistra è abituato con gli alfieri anti-governativi in stile Gruber e compagni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Parenzo gela sinistra e fronte del No de La7: «Voto Sì al referendum». Ma non è il solo dissidente della rete

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